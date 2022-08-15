У понеділок, 15 серпня, Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) Великобританії схвалило оновлену вакцину Moderna, яка націлена на підваріанти Омікрона, а також на оригінальний Covid-19.

– Було встановлено, що вакцина відповідає стандартам безпеки, якості та ефективності регулюючого органу Великобританії, – йдеться у заяві.

За словами виконавчого директора MHRA Джун Рейн, дані клінічних випробувань показали сильну імунну відповідь проти вихідного вірусу та штаму Омікрон.

Повідомляється, що в той час як вакцини допомогли знизити госпіталізацію та смертність від Covid-19, який вперше з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, нинішня вакцинація в основному націлена на більш ранні штами інфекції.

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У липні Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що пандемія далека від завершення через поширення підваріантів штаму Омікрон.

Зазначається, що половина вакцини Moderna під назвою Spikevax bivalent Original/Omicron орієнтована на вихідний вірус 2020 року, а половина – на варіант Омікрону ВА.1.

Повідомляється, що нова вакцина має такі ж легкі побічні ефекти, що й оригінальний укол Moderna.