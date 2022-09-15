Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Напечатали на 3D-биопринтере: в Тайване создали гидрогелевую повязку для лечения ран

15 сентября 2022, 16:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Depositphotos

Ученые Тайваньского национального университета создали прототип гидрогелевой повязки для улучшения заживления ран, особенно хронических, в том числе трудноизлечимых, присущих диабету

Сообщается, что эта уникальная повязка создана из искусственной кожи, которую напечатали на 3D-биопринтере. Этот метод позволяет создавать более подходящую к конкретной ране форму благодаря предварительному сканированию рельефа раны. 

Отмечается, что основой для гидрогелевой повязки и чернил послужили биоразлагаемый полиуретан и желатин. Комбинация этих веществ наделяет чернила оптимальной эластичностью и прочностью для печати, а также способствует поддержанию клеток. 

Сейчас смотрят
Читайте также:
секс,Тонкое, как презерватив: ученые создали белье, которое защищает от половых инфекций

Стало также известно, что с помощью такой искусственной кожи ученые попытались залечить раны диаметром 15-28 мл у крыс с сахарным диабетом, у которых заживление было затруднено из-за нарушенного обмена веществ. 

В результате отпечатанная кожа примерно вдвое сократила время закрытия раны, а также улучшила образование новых кровеносных сосудов и коллагена.

Отмечается, что некоторые ученые при помощи 3D-биопечати показали потенциал одновременной регенерации и кожи, и кости.

Источник: nauka.ua

Теги
Диабет лікування науковці Тайвань
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь