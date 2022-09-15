Ученые Тайваньского национального университета создали прототип гидрогелевой повязки для улучшения заживления ран, особенно хронических, в том числе трудноизлечимых, присущих диабету.

Сообщается, что эта уникальная повязка создана из искусственной кожи, которую напечатали на 3D-биопринтере. Этот метод позволяет создавать более подходящую к конкретной ране форму благодаря предварительному сканированию рельефа раны.

Отмечается, что основой для гидрогелевой повязки и чернил послужили биоразлагаемый полиуретан и желатин. Комбинация этих веществ наделяет чернила оптимальной эластичностью и прочностью для печати, а также способствует поддержанию клеток.

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Стало также известно, что с помощью такой искусственной кожи ученые попытались залечить раны диаметром 15-28 мл у крыс с сахарным диабетом, у которых заживление было затруднено из-за нарушенного обмена веществ.

В результате отпечатанная кожа примерно вдвое сократила время закрытия раны, а также улучшила образование новых кровеносных сосудов и коллагена.

Отмечается, что некоторые ученые при помощи 3D-биопечати показали потенциал одновременной регенерации и кожи, и кости.

Источник: nauka.ua