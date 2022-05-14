Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили первое нижнее белье, которое предназначено для защиты от инфекций, передающихся половым путем во время орального секса.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Как часто инфекции передают именно таким образом, исследователи не знают, поскольку пары обычно практикуют и другие виды интимной близости. Однако доктор Джин Марраццо считает, что это все равно важно, а особенно — для подростков.

По его словам, оральный секс не совсем безопасен. Потребность в защитных методах приобретает большое значение, потому что большинство подростков начинают с этого.

Идея создания специальных трусов пришла в голову секс-педагогу Мелани Кристол, которой на уроках постоянно приходилось рассказывать студентам, что методы защиты весьма ограничены. Компанию по производству специального белья она назвала Lorals.

Так, нижнее белье изготавливается из латекса с ароматом ванили. Материал примерно такой же тонкий, как и на презервативах. На внутренней стороне бедра находится уплотнение, чтобы удерживать жидкости. Мелани Кристол подчеркивает, что изделие одноразовое как презерватив.

В FDA отметили, что разнообразие средств защиты важно, но выразили обеспокоенность, что белье не будет популярным.

— Разрешение FDA на этот продукт дает людям еще одну возможность защититься от ЗППП во время орального секса, — добавил директор офиса FDA, который руководил оценкой нижнего белья, Кортни Лиас.

Компания Lorals подчеркнула, что клиенты не рассказывают о такой деликатной теме, но привела в пример отзывы двух девушек. Они рассказали, что изменили свою интимную жизнь благодаря новому средству.

По данным FDA, во время орального секса могут передаваться такие инфекции, как герпес, гонорея и сифилис. До сих пор единственным одобренным управлением продуктом для защиты был презерватив и коффердам, тонкий лист латексного полиуретана, который держат руками. Он создает барьер между ртом и половыми органами.

Источник: New York Times