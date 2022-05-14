Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалили першу спідню білизну, яка призначена для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом під час орального сексу.

Про це повідомило видання The New York Times.

Як часто інфекції передають саме таким чином, дослідники не знають, оскільки пари зазвичай практикують і інші види інтимної близькості. Однак доктор Джин Марраццо вважає, що це все одно важливо, а особливо — для підлітків.

За його словами, оральний секс не зовсім безпечний. Потреба в захисних методах набуває великого значення, тому що більшість підлітків починають з цього.

Ідея створення спеціальних трусів спала на думку секс-педагогу Мелані Крістол, якій на уроках постійно доводилося розповідати студентам, що методи захисту дуже обмежені. Компанію з виробництва спеціальної білизни вона назвала Lorals.

Так, спідня білизна виготовляється з латексу з ароматом ванілі. Матеріал приблизно такий тонкий як і на презервативах. На внутрішній стороні стегна знаходиться ущільнення, щоб утримувати рідини. Мелані Крістол наголошує, що виріб одноразовий як презерватив.

У FDA зазначили, що різноманітність засобів захисту важлива, але висловили стурбованість, що білизна не буде популярною.

– Дозвіл FDA на цей продукт дає людям ще одну можливість захиститися від ЗПСШ під час орального сексу, – додав директор офісу FDA, який керував оцінкою нижньої білизни, Кортні Ліас.

Компанія Lorals підкреслила, що клієнти не розповідають про таку делікатну тему, але привела в приклад відгуки двох дівчат. Вони розповіли, що змінили своє інтимне життя завдяки новому засобу.

За даними FDA, під час орального сексу можуть передаватися такі інфекції, як герпес, гонорея та сифіліс. Досі єдиним схваленим управлінням продуктом для захисту був презерватив та коффердам, тонкий лист латексного поліуретану, який тримають руками. Він створює бар’єр між ротом та статевими органами.

Джерело: The New York Times