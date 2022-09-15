Вчені Тайванського національного університету створили прототип гідрогелевої пов’язки для поліпшення загоєння ран, особливо хронічних, в тому числі важковиліковних, властивих діабету.

Повідомляється, що ця унікальна пов’язка створена зі штучної шкіри, яку надрукували на 3D-біопринтері. Цей метод дозволяє створювати більш відповідну до конкретної рани форму завдяки попередньому скануванню рельєфу рани.

Відзначається, що основою для гідрогелевої пов’язки і чорнила послужили біорозкладаний поліуретан і желатин. Комбінація цих речовин наділяє чорнило оптимальною еластичністю і міцністю для друку, а також сприяє підтримці клітин.

Зараз дивляться

Стало також відомо, що за допомогою такої штучної шкіри вчені спробували залікувати рани діаметром 15-28 мл у щурів з цукровим діабетом, у яких загоєння було утруднено через порушений обмін речовин.

В результаті віддрукована шкіра приблизно вдвічі скоротила час закриття рани, а також поліпшила утворення нових кровоносних судин і колагену.

Відзначається, що деякі вчені за допомогою 3D-біодруку показали потенціал одночасної регенерації і шкіри, і кістки.

Джерело: nauka.ua