В Греции ввели административное наказание в отношении граждан старше 60 лет. За отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции им грозит штраф в €100.

Такая достаточно жесткая мера обусловлена стремлением властей уберечь от трагических последствий заражения смертельно опасным вирусом самую уязвимую категорию населения.

Согласно данным статистики, в стране 9 из 10 летальных исходов от Covid-19 приходится именно на этот возраст. В отделениях интенсивной терапии – 7 из 10 пациентов старше 60 лет и 8 из 10 непривиты от коронавируса.

Сообщается также, что почти 90% граждан в возрасте 60+ уже сделали прививку, а вот остальные 10% все еще находятся в зоне серьезного риска, поскольку по тем или иным причинам отказываются делать вакцинальный укол.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, об обязательной вакцинации граждан младше 60 речь пока не идет, во всяком случае в ближайшее время.

Согласно статистике, за прошедшие сутки, 16 января, в Греции было зарегистрировано 10 783 новых случая Covid-19 и 95 смертей, 680 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Среди больных в реанимациях 81,47% не привиты.

Источник: Euractiv