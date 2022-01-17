По состоянию на 17 января 2021 года в Украине два региона находятся в оранжевой зоне карантина – Ивано-Франковская и Сумская области.

Согласно обновленным данным Минздрава, другие территории пока в желтом уровне эпидопасности.

В Ивано-Франковской области фиксируется превышение коэффициента выявления новых случаев инфицирования (29,2%).

Также в регионе тревожная динамика госпитализаций больных (54,3%).

В Сумской области подтвердили только высокий показатель выявления новых инфицированных (26,9%).

Другие регионы пока не демонстрируют ухудшения ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 17 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 759 530 человек. За сутки – 5 072 новых случая, среди них – 407 детей и 72 медработника.

Что касается регионов, то в Минздраве назвали те, где выявили больше новых инфицирований: Львовская область – 854, Харьковская область – 647, Ивано-Франковская область – 492, Черновицкая область – 344, Тернопольская область – 314.

Наилучшая эпидситуация в Луганской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях.