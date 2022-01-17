Станом на 17 січня 2021 року в Україні два регіони перебувають у помаранчевій зоні карантину – Івано-Франківська та Сумська області.

Згідно з оновленими даними МОЗ, інші території поки що у жовтому рівні епіднебезпеки.

В Івано-Франківській області фіксується перевищення коефіцієнта виявлення нових випадків інфікування (29,2%).

Також у регіоні тривожна динаміка госпіталізацій хворих (54,3%).

У Сумській області підтвердили лише високий показник виявлення нових інфікованих (26,9%).

Інші регіони поки що не демонструють погіршення ситуації з коронавірусом.

Станом на 17 січня 2022 року коронавірус в Україні загалом підтвердили у 3 759 530 осіб. За добу – 5 072 нових випадки, серед них – 407 дітей та 72 медпрацівники.

Щодо регіонів, то у МОЗ назвали ті, де виявили найбільше нових інфікувань: Львівська область – 854, Харківська область – 647, Івано-Франківська область – 492, Чернівецька область – 344, Тернопільська область – 314.

Найліпша епідситуація у Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.