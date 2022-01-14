Кожна десята людина, яка захворіла на коронавірус, може бути заразною для оточення після 10 днів карантину.

Про це свідчать результати дослідження Ексетерського університету, що у Великій Британії. Науковці перевірили зразки 176 людей, у яких стандартний ПЛР-тест виявив коронавірус.

Вони застосували спеціально адаптований тест, який може визначити, чи залишається вірус активним.

Автори дослідження стверджують, що новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не можуть встановити, чи є вірус активним.

Адаптований тест дає позитивний результат лише тоді, коли вірус є потенційно здатним до подальшого зараження.

Науковці з’ясували, що 13% людей через 10 днів після інфікування можуть бути заразними, деякі зберігають цю здатність до 68 днів. Потенційно заразні хворі не мають особливих симптомів, що може становити ризик поширення Covid-19.

– Хоча це невелике дослідження, наші результати показують, що потенційно активний вірус іноді може зберігатися довше 10-денного періоду і може становити потенційний ризик подальшої передачі, – каже професор Лорна Харріс з Медичної школи Ексетерського університету.

Нині дослідники планують провести масштабні випробування, щоб отримати більше інформації про здатність людей передавати вірус.

Джерело: University of Exeter