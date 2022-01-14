Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Порошок і розчинник: в Україні протестують ліки для лікування Covid-19

14 Січня 2022, 15:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Відразу два препарати, дія яких спрямована на подолання наслідків зараження коронавірусною інфекцією, будуть випробувані українськими медиками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Йдеться про порошок альтеплаза і розчинник для приготування розчину для ін’єкцій та інфузій.

Читайте також:
вакцинаціяБустерна доза від Covid-19: у МОЗ пояснили, навіщо робити щеплення

Формулювання майбутнього тестування звучить досить авторитетно: “Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III з послідовним адаптивним безперервним дизайном, проведеним у паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії, порівняно з застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією Covid-19”.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я надала офіційний дозвіл на масове використання двох нових препаратів для лікування Covid-19. Їхня дія спрямована на поліпшення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , Ліки , лікування , Медики , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка