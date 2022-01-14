Препарат барицитиніб, який також використовується для лікування ревматоїдного артриту, настійно рекомендується пацієнтам з важким або критичним перебігом Covid-19 у поєднанні з кортикостероїдами. Про це повідомили експерти групи з розробки посібників Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Рекомендація заснована на доказах помірної достовірності кращого виживання і зниження потреби в вентиляції легень без спостережуваного збільшення побічних ефектів.

Експерти ВООЗ відзначають, що барицитиніб надає таку ж дію, як і інші ліки від артриту, звані інгібіторами інтерлейкіну-6 (ІЛ-6). Тому вони пропонують вибрати один з них на основі вартості, доступності та клінічного досвіду. Одночасне застосування препаратів не рекомендується.

У тому ж оновленому керівництві ВООЗ також дає умовну рекомендацію щодо використання моноклонального антитіла сотровімаб у пацієнтів з неважким перебігом Covid-19.

Рекомендації засновані на нових даних семи досліджень за участю понад 4 тис. пацієнтів з неважкою, важкою і критичною інфекцією Covid-19. Комісія розглянула комбінацію доказів, що оцінюють відносні користь і шкоду нових лікарських засобів.