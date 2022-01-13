Вчені помітили, що є один симптом при зараженні штамом Омікрон, який не спостерігався раніше у хворих на коронавірус – це чхання. Причому він проявляється лише у вакцинованих.

– Чхання – це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії, – стверджує лікарка Клер Стівс із британського центру ZOE.

З цього вчені роблять висновок, що саме чхання є характерним симптомом, що виникає у щеплених людей.

За даними дослідження, часто чхання може свідчити про зараження і результат тесту на Covid-19 у цьому випадку практично завжди позитивний.

Згідно з даними найбільшої приватної страхової компанії Південної Африки, у південноафриканців, які захворіли на Омікрон, часто виникають болі в горлі, а також закладеність носа, сухий кашель і біль у м’язах, особливо в попереку.

Раніше було помічено, що Омікрон рідше викликає втрату смаку та нюху. Дослідники кажуть, що 48% пацієнтів із SARS-CoV-2 повідомляли про втрату нюху і 41% — про втрату смаку. Але спалах Омікрона серед вакцинованих людей у ​​Нідерландах показав, що тільки 23% людей втрачали смак і 12% нюх.

Джерело: Express