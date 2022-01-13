Ученые заметили, что есть один симптом при заражении штаммом Омикрон, который не наблюдался ранее у заболевших коронавирусом — это чихание. Причем он проявляется только у вакцинированных.

Из этого ученые делают вывод, что именно чихание является характерным симптомом, который возникает у привитых людей.

— Чихание — это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании, — утверждает доктор Клэр Стивс из британского центра ZOE.

По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о заражении и результат теста на Covid-19 в этом случае практически всегда положительный.

Согласно данным крупнейшей частной страховой компании Южной Африки, у южноафриканцев, заболевших Омикроном, часто возникают боли в горле, а также заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах, особенно в пояснице.

Ранее было замечено, что Омикрон реже вызывает потерю вкуса и обоняния. Исследователи говорят, что 48% пациентов с SARS-CoV-2 сообщали о потере обоняния и 41% — о потере вкуса. Но вспышка Омикрона среди вакцинированных людей в Нидерландах показала, что только 23% людей теряли вкус и 12% — обоняние.

Источник: Express.