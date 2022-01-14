Препарат барицитиниб, который также используется для лечения ревматоидного артрита, настоятельно рекомендуется пациентам с тяжелым или критическим течением Covid-19 в сочетании с кортикостероидами. Об этом сообщили эксперты группы по разработке руководств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Рекомендация основана на доказательствах умеренной достоверности лучшей выживаемости и снижения потребности в вентиляции легких без наблюдаемого увеличения побочных эффектов.

Эксперты ВОЗ отмечают, что барицитиниб оказывает такое же действие, как и другие лекарства от артрита, называемые ингибиторами интерлейкина-6 (ИЛ-6). Поэтому они предлагают выбрать один из них на основе стоимости, доступности и клинического опыта. Одновременное применение препаратов не рекомендуется.

В том же обновленном руководстве ВОЗ также дает условную рекомендацию по использованию моноклонального антитела сотровимаб у пациентов с нетяжелым течением Covid-19.

Рекомендации основаны на новых данных семи исследований с участием более 4 тыс. пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической инфекцией Covid-19. Комиссия рассмотрела комбинацию доказательств, оценивающих относительные пользу и вред новых лекарственных средств.