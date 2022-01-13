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Что известно о штамме коронавируса Омикрон – 10 фактов

13 января 2022, 13:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Коронавірус
Источник: Depositphotos

В конце ноября 2021 года в мире выявили новый штамм коронавируса Омикрон, с тех пор специалисты изучали его особенности и как он влияет на организм человека.

В Минздраве рассказали, что сейчас известно о варианте.

Топ-10 фактов о штамме Омикрон:

  • мутация чаще приводит к инфицированию в домашней среде, чем штамм Дельта;
  • чаще болеют молодые люди: средний возраст больных Дельтой – 38,3, Омикроном – 30,8;
  • вариант имеет меньший инкубационный период – около трех суток;
  • возрастает риск повторного заражения — для Омикрона он более чем в пять раз выше, 13%;
  • мутация значительно более заразна — в 2,9 раза больше, чем Дельта;
  • в странах, где он был подтвержден, фиксируется удвоение случаев заражения на уровне сообщества;
  • ныне нет данных о любом изменении тяжести инфекции;
  • фиксируется снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом;
  • риск попадания в отделения экстренной помощи или госпитализации вполовину меньше, чем для Дельты;
  • только у 0,6% больных Омикроном были госпитализированы.
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Однако информация о госпитализациях не является окончательной, поскольку в ряде стран существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией.

В то же время, чтобы уберечься от штамма коронавируса Омикрон, не нужно придумывать новые меры. Достаточно носить маски, соблюдать социальную дистанцию ​​и регулярно мыть руки. Все рекомендации по противодействию коронавирусу остаются актуальными.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Омикрон , Штамм Омикрон
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