В конце ноября 2021 года в мире выявили новый штамм коронавируса Омикрон, с тех пор специалисты изучали его особенности и как он влияет на организм человека.

В Минздраве рассказали, что сейчас известно о варианте.

Топ-10 фактов о штамме Омикрон:

мутация чаще приводит к инфицированию в домашней среде, чем штамм Дельта;

чаще болеют молодые люди: средний возраст больных Дельтой – 38,3, Омикроном – 30,8;

вариант имеет меньший инкубационный период – около трех суток;

возрастает риск повторного заражения — для Омикрона он более чем в пять раз выше, 13%;

мутация значительно более заразна — в 2,9 раза больше, чем Дельта;

в странах, где он был подтвержден, фиксируется удвоение случаев заражения на уровне сообщества;

ныне нет данных о любом изменении тяжести инфекции;

фиксируется снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом;

риск попадания в отделения экстренной помощи или госпитализации вполовину меньше, чем для Дельты;

только у 0,6% больных Омикроном были госпитализированы.

Однако информация о госпитализациях не является окончательной, поскольку в ряде стран существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией.

В то же время, чтобы уберечься от штамма коронавируса Омикрон, не нужно придумывать новые меры. Достаточно носить маски, соблюдать социальную дистанцию ​​и регулярно мыть руки. Все рекомендации по противодействию коронавирусу остаются актуальными.