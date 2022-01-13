В конце ноября 2021 года в мире выявили новый штамм коронавируса Омикрон, с тех пор специалисты изучали его особенности и как он влияет на организм человека.
В Минздраве рассказали, что сейчас известно о варианте.
Топ-10 фактов о штамме Омикрон:
- мутация чаще приводит к инфицированию в домашней среде, чем штамм Дельта;
- чаще болеют молодые люди: средний возраст больных Дельтой – 38,3, Омикроном – 30,8;
- вариант имеет меньший инкубационный период – около трех суток;
- возрастает риск повторного заражения — для Омикрона он более чем в пять раз выше, 13%;
- мутация значительно более заразна — в 2,9 раза больше, чем Дельта;
- в странах, где он был подтвержден, фиксируется удвоение случаев заражения на уровне сообщества;
- ныне нет данных о любом изменении тяжести инфекции;
- фиксируется снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом;
- риск попадания в отделения экстренной помощи или госпитализации вполовину меньше, чем для Дельты;
- только у 0,6% больных Омикроном были госпитализированы.
Однако информация о госпитализациях не является окончательной, поскольку в ряде стран существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией.
В то же время, чтобы уберечься от штамма коронавируса Омикрон, не нужно придумывать новые меры. Достаточно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки. Все рекомендации по противодействию коронавирусу остаются актуальными.