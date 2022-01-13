Наприкінці листопада 2021 року у світі виявили новий штам коронавірусу Омікрон, відтоді фахівці вивчали його особливості та як він впливає на організм людини.

У МОЗ розповіли, що наразі відомо про варіант.

Топ-10 фактів про штам Омікрон:

мутація частіше призводить до інфікування у домашніх осередках, ніж штам Дельта;

частіше хворіють молоді люди: середній вік хворих на Дельту – 38,3, на Омікрон – 30,8;

варіант має менший інкубаційний період – близько трьох діб;

зростає ризик повторного зараження – для Омікрону він у понад п’ять разів вищий, 13%;

мутація значно заразніша – у 2,9 раза більше, ніж Дельта;

у країнах, де його підтвердили, фіксується подвоєння випадків зараження на рівні спільноти;

нині немає даних про будь-яку зміну тяжкості інфекції;

фіксується зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом;

ризик потрапляння до відділень екстреної допомоги чи госпіталізації є вполовину меншим, ніж для Дельти;

лише в 0,6% хворих на Омікрон були госпіталізовані.

Однак інформація щодо госпіталізацій не є кінцевою, оскільки у низці країн існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією.

Водночас, щоб уберегтися від штаму коронавірусу Омікрон, не потрібно вигадувати нові заходи. Достатньо носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та регулярно мити руки. Усі рекомендації щодо протидії коронавірусу залишаються актуальними.