Цілком ймовірно, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак вакциновані від Covid-19 люди перенесуть цю інфекцію легше.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі під час брифінгу 11 січня.

– Омікрон з його надзвичайним, безпрецедентним рівнем ефективності поширення, зрештою знайде практично всіх. Ймовірно, інфікуються і ті, хто вакцинувався і зробив повторне щеплення, а деякі, можливо, перенесуть хворобу легко, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані та не помруть, – зазначив він.

Інфекціоніст переконаний, що найбільш серйозних наслідків штаму Омікрон зазнають люди, які не отримали щеплення від коронавірусу.

Водночас виконувач обов’язків директора Управління з питань якості продовольства і медикаментів США Джанет Вудкок також вважає, що більшість людей заразиться коронавірусом. Тому зараз слід зосередитися на забезпеченні функціонування лікарень і основних служб.

Станом на 11 січня у лікарнях США перебувало понад 145 тис. пацієнтів з коронавірусом. Це перевищує попередній пік з середини січня 2021 року (понад 142 тис.) і майже вдвічі перевищує показник, який був два тижні тому.

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, за останній тиждень у США щодня реєструвалося в середньому понад 754 тис. нових випадків Covid-19.