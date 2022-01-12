Вполне вероятно, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако вакцинированные от Covid-19 люди перенесут эту инфекцию легче.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время брифинга 11 января.

— Омикрон с его чрезвычайным, беспрецедентным уровнем эффективности распространения, в конце концов найдет практически всех. Вероятно, инфицируются и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, а некоторые, возможно, перенесут болезнь легко, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут, — отметил он.

Инфекционист убежден, что наиболее серьезные последствия штамма Омикрон испытывают люди, которые не получили прививки от коронавируса.

В то же время исполняющий обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится коронавирусом. Поэтому сейчас следует сосредоточиться на обеспечении функционирования больниц и основных служб.

По состоянию на 11 января в больницах США находилось более 145 тыс. пациентов с коронавирусом. Это превышает предыдущий пик со середины января 2021 года (более 142 тыс.) и почти вдвое превышает показатель, который был две недели назад.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, за последнюю неделю в США ежедневно регистрировалось в среднем более 754 тыс. новых случаев Covid-19.