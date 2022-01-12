За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 117 человек. Из них 409 детей и 160 медработников.

Выздоровели за сутки – 8 077 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 193 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 898 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 151), Ивано-Франковской (502), Харьковской (457), Сумской (445), Винницкой (435) и Львовской (386) областях.

г. Киев — 1 151;

Винницкая область — 435;

Волынская область — 94;

Днепропетровская область — 237;

Донецкая область — 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область — 168;

Запорожская область — 122;

Ивано-Франковская область — 502;

Киевская область — 266;

Кировоградская область — 64;

Луганская область – 112;

Львовская область — 386;

Николаевская область — 135;

Одесская область — 312;

Полтавская область — 328;

Ровенская область — 250;

Сумская область — 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область — 457;

Херсонская область — 197;

Хмельницкая область — 351;

Черкасская область — 224;

Черновицкая область — 197;

Черниговская область — 60.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 716 988 человек;

выздоровел – 3 530 624;

летальных исходов — 97 737;

проведено ПЦР-тестирований — 17 034 809.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получивших две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок.