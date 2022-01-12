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Рост продолжается: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 117 новых случаев Covid-19

12 января 2022, 08:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 117 человек. Из них 409 детей и 160 медработников.

Выздоровели за сутки – 8 077 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 193 человека.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 898 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 151), Ивано-Франковской (502), Харьковской (457), Сумской (445), Винницкой (435) и Львовской (386) областях.

  • г. Киев — 1 151;
  • Винницкая область — 435;
  • Волынская область — 94;
  • Днепропетровская область — 237;
  • Донецкая область — 250;
  • Житомирская область – 139;
  • Закарпатская область — 168;
  • Запорожская область — 122;
  • Ивано-Франковская область — 502;
  • Киевская область — 266;
  • Кировоградская область — 64;
  • Луганская область – 112;
  • Львовская область — 386;
  • Николаевская область — 135;
  • Одесская область — 312;
  • Полтавская область — 328;
  • Ровенская область — 250;
  • Сумская область — 445;
  • Тернопольская область – 235;
  • Харьковская область — 457;
  • Херсонская область — 197;
  • Хмельницкая область — 351;
  • Черкасская область — 224;
  • Черновицкая область — 197;
  • Черниговская область — 60.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 716 988 человек;
  • выздоровел – 3 530 624;
  • летальных исходов — 97 737;
  • проведено ПЦР-тестирований — 17 034 809.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получивших две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , тестування
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