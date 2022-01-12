За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 117 человек. Из них 409 детей и 160 медработников.
Выздоровели за сутки – 8 077 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерли 193 человека.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 898 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 151), Ивано-Франковской (502), Харьковской (457), Сумской (445), Винницкой (435) и Львовской (386) областях.
- г. Киев — 1 151;
- Винницкая область — 435;
- Волынская область — 94;
- Днепропетровская область — 237;
- Донецкая область — 250;
- Житомирская область – 139;
- Закарпатская область — 168;
- Запорожская область — 122;
- Ивано-Франковская область — 502;
- Киевская область — 266;
- Кировоградская область — 64;
- Луганская область – 112;
- Львовская область — 386;
- Николаевская область — 135;
- Одесская область — 312;
- Полтавская область — 328;
- Ровенская область — 250;
- Сумская область — 445;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область — 457;
- Херсонская область — 197;
- Хмельницкая область — 351;
- Черкасская область — 224;
- Черновицкая область — 197;
- Черниговская область — 60.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 716 988 человек;
- выздоровел – 3 530 624;
- летальных исходов — 97 737;
- проведено ПЦР-тестирований — 17 034 809.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получивших две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек. Всего проведено 29 023 090 прививок.