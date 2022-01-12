Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Зростання триває: за минулу добу в Україні зафіксовано 7 117 нових випадків Covid-19

12 Січня 2022, 08:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 7 117 осіб. З них 409 дітей і 160 медпрацівників.

Одужали за добу – 8 077 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 193 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 898 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 151), Івано-Франківській (502), Харківській (457), Сумській (445), Вінницькій (435) та Львівській (386) областях.

  • м. Київ – 1 151;
  • Вінницька область – 435;
  • Волинська область – 94;
  • Дніпропетровська область – 237;
  • Донецька область – 250;
  • Житомирська область – 139;
  • Закарпатська область – 168;
  • Запорізька область – 122;
  • Івано-Франківська область – 502;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 112;
  • Львівська область – 386;
  • Миколаївська область – 135;
  • Одеська область – 312;
  • Полтавська область – 328;
  • Рівненська область – 250;
  • Сумська область – 445;
  • Тернопільська область – 235;
  • Харківська область – 457;
  • Херсонська область – 197;
  • Хмельницька область – 351;
  • Черкаська область – 224;
  • Чернівецька область – 197;
  • Чернігівська область – 60.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 716 988 осіб;
  • одужало – 3 530 624 особи;
  • летальних випадків – 97 737;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , тестування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка