За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 7 117 осіб. З них 409 дітей і 160 медпрацівників.
Одужали за добу – 8 077 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 193 особи.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 898 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 151), Івано-Франківській (502), Харківській (457), Сумській (445), Вінницькій (435) та Львівській (386) областях.
- м. Київ – 1 151;
- Вінницька область – 435;
- Волинська область – 94;
- Дніпропетровська область – 237;
- Донецька область – 250;
- Житомирська область – 139;
- Закарпатська область – 168;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 502;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 112;
- Львівська область – 386;
- Миколаївська область – 135;
- Одеська область – 312;
- Полтавська область – 328;
- Рівненська область – 250;
- Сумська область – 445;
- Тернопільська область – 235;
- Харківська область – 457;
- Херсонська область – 197;
- Хмельницька область – 351;
- Черкаська область – 224;
- Чернівецька область – 197;
- Чернігівська область – 60.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 716 988 осіб;
- одужало – 3 530 624 особи;
- летальних випадків – 97 737;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.