За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 7 117 осіб. З них 409 дітей і 160 медпрацівників.

Одужали за добу – 8 077 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 193 особи.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 898 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1 151), Івано-Франківській (502), Харківській (457), Сумській (445), Вінницькій (435) та Львівській (386) областях.

м. Київ – 1 151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень.