Понад 50% населення Європи інфікуються штамом коронавірусу Омікрон у найближчі 6-8 тижнів.

Про це повідомив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час брифінгу 11 січня.

– Дані, зібрані за останні тижні, підтверджують, що Омікрон має високу здатність до поширення, тому що мутації, які він має, дозволяють йому легше закріплюватися на клітинах людини, і він може заразити навіть тих, хто раніше був інфікований або вакцинований, – зазначив він.

Зараз у регіоні спостерігається зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з Covid-19. Це пов’язано з активним поширенням вірусу.

Клюге також розповів, що у перший тиждень 2022 року в регіоні зафіксували понад 7 млн нових випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 10 січня 26 країн повідомили, що понад 1% їх населення захворює на Covid-19 щотижня. Показники смертності стабільні та продовжують залишатися найвищими в країнах з високою захворюваністю Covid-19 в поєднанні з нижчим рівнем охоплення вакцинацією.

50 з 53 країн Європи та Центральної Азії вже зафіксували випадки інфікування штамом коронавірусу Омікрон. За словами експерта, він швидко стає домінуючим вірусом у Західній Європі та зараз поширюється на Балканах.

За даними Worldometers, у Європі станом на 10 січня зафіксували понад 739 тис. нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих за добу виявили у Великій Британії, Італії та Іспанії.