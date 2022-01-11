Более 50% населения Европы инфицируется штаммом коронавируса Омикрон в ближайшие 6-8 недель.

Об этом сообщил председатель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время брифинга 11 января.

— Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что Омикрон имеет высокую способность к распространению, потому что мутации, которыми он обладает, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован, — отметил он.

Сейчас в регионе наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с Covid-19. Это связано с активным распространением вируса.

Клюге также рассказал, что в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировали более 7 млн новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения заболевает Covid-19 в неделю. Показатели смертности стабильны и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью Covid-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией.

50 из 53 стран Европы и Центральной Азии уже зафиксировали случаи инфицирования штаммом коронавируса Омикрон. По словам эксперта, он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

По данным Worldometers, в Европе по состоянию на 10 января зафиксировали более 739 тыс. новых случаев коронавируса. Больше всего больных за сутки обнаружили в Великобритании, Италии и Испании.