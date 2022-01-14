Сразу два препарата, действие которых направлено на преодоление последствий заражения коронавирусной инфекцией, будут испытаны украинскими медиками.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Речь идет о порошке альтеплаза и растворителе для приготовления раствора для инъекций и инфузий.

Формулировка предстоящего тестирования звучит достаточно авторитетно: “Открытое рандомизированное исследование фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ГРДС), вызванным инфекцией Covid-19”.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения дала официальное разрешение на массовое использование двух новых препаратов для лечения Covid-19. Их действие направлено на улучшение показателей выживаемости и снижение потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).