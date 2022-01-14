Коронавирус бьет рекорды в мире уже два дня. Ежедневно инфицируется более 3 млн человек.

В Украине также вторые сутки фиксируют более 10 тыс. новых диагнозов.

— Это в пять раз больше, чем было в статистике в начале недели, и по предварительным прогнозам ситуация будет только ухудшаться, — заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов.

По словам Кузина, новая волна пандемии начнется через полторы-две недели, а пик заболеваемости ожидается в феврале-марте. И только в апреле больных должно стать меньше.

Говоря о симптомах штамма Омикрон, ставшего уже доминирующим на многих континентах, Игорь Кузин сообщил, что они отличаются от ранее известных симптомов предыдущих штаммов.

— Такой симптом, как чихание, очень распространен. Почти 75% людей жалуются на это, – сообщил главный санврач. — Потеря вкуса и обоняния составляют всего 19% случаев.

Согласно данным исследователей, инкубационный период штамма Омикрон короче, чем у других штаммов коронавируса. У оригинального штамма Ухань он составляет пять дней, у штамма Дельта – четыре, Омикрона – три дня.

Специалисты утверждают, что количество случаев инфицирования Covid-19 выросло, но уменьшилось количество смертельных случаев.

Но все равно особенно осторожными должны быть люди старше 65 лет. У них есть риски тяжелого течения этой болезни.