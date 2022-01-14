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Ігор Кузін: коли в Україні нова хвиля Covid-19 досягне піка

14 Січня 2022, 11:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

Коронавірус б’є рекорди у світі вже два дні поспіль. Щоденно інфікується понад 3 млн людей.

В Україні також другу добу поспіль зафіксовано понад 10 тис. нових діагнозів.

 – Це вп’ятеро більше, ніж було в статистиці на початку тижня, і за попередніми прогнозами ситуація буде тільки погіршуватися, – заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів.

За словами Кузіна, нова хвиля пандемії розпочнеться за півтора-два тижні, а пік захворюваності очікують у лютому-березні. І лише у квітні недужих має поменшати.

Говорячи про симптоми штаму Омікрон, що став уже домінуючим на багатьох континентах, Ігор Кузін повідомив, що вони відрізняються від відомих раніше симптомів попередніх штамів.

 – Такий симптом, як чхання, дуже наразі поширений. Майже 75% людей жаліються на це, – повідомив головний санлікар. – Втрата смаку і нюху становлять лише 19% випадків.

Згідно з даними дослідників, інкубаційний період штаму Омікрон є коротшим, аніж у інших штамів коронавірусу. У оригінального штаму Ухань він становить п’ять днів, у штаму Дельта – чотири, Омікрона – три дні.

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Фахівці стверджують, що кількість випадків інфікування Covid-19 зросла, але зменшилася кількість смертельних випадків.

Та все одно особливо обережними мають бути люди, старші за 65 років. Вони мають ризики важкого перебігу цієї хвороби.

Теги
Коронавирус Covid-19
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