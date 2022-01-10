Інкубаційний період у разі інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон становить три дні.

Про це розповів член наукової ради при Міністерстві охорони здоров’я Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан. Якщо заразитися штамом, який вперше зафіксували в Ухані, то інкубаційний період становитиме п’ять днів. Водночас у штаму Дельта цей період становить чотири дні.

– Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму Омікрон є коротшим. Цей період становить п’ять днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта – чотири дні, Омікрона – три дні, – зазначив професор.

За словами спеціаліста, кількість випадків інфікування Covid-19 зросла, але кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними мають бути люди старше 65 років, які мають більші ризики важкого перебігу цієї хвороби.

Також професор Мустафа Неджмі Ільхан наголосив, якщо порівняти з минулим роком, цьогоріч зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування під час появи симптомів необхідно робити ПЛР-тест, а для захисту – щеплення від Covid-19.

Станом на 10 січня в Україні зафіксували 1 969 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 3 517 людям, а померли – 86 пацієнтів.

Найбільша кількість випадків у м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135), Львівській (130), Одеській (113) та Полтавській (109) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TRT Haber