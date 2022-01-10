Инкубационный период в случае инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон составляет три дня.

Об этом рассказал член Научного совета при Министерстве здравоохранения Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан. Если заразиться штаммом, который впервые зафиксировали в Ухане, то инкубационный период составит пять дней. В то же время у штамма Дельта этот период составляет четыре дня.

— Согласно текущим данным, инкубационный период штамма Омикрон короче. Этот период составляет пять дней у оригинального штамма Ухань, штамма Дельта — четыре дня, Омикрона — три дня, — отметил профессор.

По словам специалиста, количество случаев инфицирования Covid-19 возросло, но количество смертельных случаев уменьшилось. Особенно осторожными должны быть люди старше 65 лет, которые имеют большие риски тяжелого течения этой болезни.

Также профессор Мустафа Неджми Ильхан отметил, если сравнить с прошлым годом, в этом году возросло количество случаев инфицирования гриппом, и из-за схожих симптомов его часто путают с коронавирусом. Поэтому для установления вируса и назначения лечения во время появления симптомов необходимо делать ПЦР-тест, а для защиты — прививку от Covid-19.

По состоянию на 10 января в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 3 517 людям, а умерли — 86 пациентов.

Наибольшее количество случаев в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: TRT Haber