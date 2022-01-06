Эпидемиологи одного из американских медицинских центров рассказали, как симптомы варианта Омикрон различаются у вакцинированных и невакцинированных пациентов.

Наиболее заразный вариант коронавируса Омикрон в настоящее время является причиной большинства новых случаев заболевания в Соединенных Штатах. Одновременно с этим вырос спрос на довольно слабые по своей достоверности экспресс-тесты, которые не способны различить Covid-варианты.

Поэтому американцы, испытывающие симптомы, похожие на Covid-19, изо всех сил пытаются выяснить, заразились ли они Омикроном, предыдущим вариантом или это просто сезонная простуда.

Симптомы Омикрона у вакцинированных

По словам медиков, в настоящее время наблюдаются симптомы, которых можно было бы ожидать от коронавирусной инфекции:

лихорадка

усталость

кашель

одышка

потеря обоняния и вкуса.

Иногда заложенность носа, насморк, иногда тошнота и рвота, а иногда диарея.

Однако эти признаки инфекции больше характерны для людей, которые были вакцинированы или получили бустер-инъекцию.

В научной литературе есть сообщения о том, что, когда пациенты проходят вакцинацию, симптомы инфекции в целом намного легче. Они больше подходят для типичной простуды.

Симптомы Омикрона у непривитых людей

Проявления Омикрона у невакцинированных пациентов очень схожи с симптомами Дельта-варианта в том периоде, когда еще не было вакцин. То есть они более тяжелые и служат поводом к срочной госпитализации и лечению в отделении интенсивной терапии. Эти случаи не следует воспринимать как обычную простуду, потому что это совсем не так.

У непривитого человека Омикрон вполне способен вызывать пневмонию. Люди обращаются за медицинской помощью с тяжелой одышкой из-за воспаления легких, как и при предыдущих волнах инфекции. Это, пожалуй, самое главное отличие от вакцинированных пациентов с Covid-19.

Крайне тяжелое течение болезни у непривитых далеко не всегда заканчивается выздоровлением. Зачастую цена упрямства противников вакцинации – их собственная жизнь.