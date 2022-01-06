Епідеміологи одного з американських медичних центрів розповіли, як симптоми варіанту Омікрон розрізняються у вакцинованих і невакцинованих пацієнтів.

Найбільш заразний варіант коронавірусу Омікрон наразі є причиною більшості нових випадків захворювання в Сполучених Штатах. Одночасно з цим зріс попит на доволі слабкі за своєю достовірністю експрес-тести, які нездатні розрізнити Covid-варіанти.

Тому американці, які відчувають симптоми, подібні до Covid-19, намагаються з’ясувати, заразилися вони на Омікрон, попередні варіанти чи це просто сезонна застуда.

Симптоми Омікрона у вакцинованих

За словами медиків, наразі спостерігаються симптоми, яких можна було б очікувати від коронавірусної інфекції:

лихоманка

утома

кашель

задишка

втрата нюху і смаку.

Іноді закладеність носа, нежить, іноді нудота і блювання, а іноді діарея.

Однак ці ознаки інфекції більше характерні для людей, які були вакциновані або отримали бустер-ін’єкцію.

У науковій літературі є повідомлення про те, що, коли пацієнти проходять вакцинацію, симптоми інфекції в цілому набагато легші. Вони більше підходять для типової застуди.

Симптоми Омікрона у нещеплених людей

Прояви Омікрона у невакцинованих пацієнтів дуже схожі з симптомами Дельта-варіанту в тому періоді, коли ще не було вакцин. Тобто вони більш важкі і служать приводом до термінової госпіталізації та лікування у відділенні інтенсивної терапії. Ці випадки не слід сприймати як звичайну застуду, тому що це зовсім не так.

У нещепленої людини Омікрон цілком здатний викликати пневмонію. Люди звертаються по медичну допомогу з важкою задишкою через запалення легень, як і під час попередніх хвиль інфекції. Це, мабуть, найголовніша відмінність від вакцинованих пацієнтів з Covid-19.

Вкрай важкий перебіг хвороби у нещеплених далеко не завжди закінчується одужанням. Найчастіше ціна впертості противників вакцинації – їхнє власне життя.