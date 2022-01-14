Бустерна доза вакцини від коронавірусу дозволяє відновити ефективність препарату. Особливо це актуально для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у соціальних мережах.

– За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується. Також з’являються нові штами Covid-19, зокрема Омікрон. Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцин від Covid-19, симптоматичного захворювання, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби, – зазначив він.

Санлікар додав, що бустерну дозу рекомендують робити мРНК-вакцинами. За даними досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, якими вакцинами людина зробила базовий курс.

В Україні зараз бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад шість місяців тому. Оптимальний термін введення – від шести до дев’яти місяців.

Кузін закликав людей не зволікати з отриманням як базового курсу вакцинації, так і бустерної дози, адже це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусу.

За минулу добу, 13 січня, в Україні від Covid-19 отримали щеплення 92 835 людей. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Джерело: Ігор Кузін