Бустерная доза вакцины от коронавируса позволяет восстановить эффективность препарата. Особенно это актуально для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в социальных сетях.

— По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы Covid-19, в частности Омикрон. Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин от Covid-19, симптоматического заболевания, госпитализации и смерти вследствие этой болезни, — отметил он.

Санврач добавил, что бустерную дозу рекомендуют делать мРНК-вакцинами. По данным исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами человек сделал базовый курс.

В Украине сейчас бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения — от шести до девяти месяцев.

Кузин призвал людей не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и бустерной дозы, ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавируса.

За прошлые сутки, 13 января, в Украине от Covid-19 получили прививки 92 835 человек. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу – 14 485 человек.

Источник: Игорь Кузин