Каждый десятый человек, заболевший коронавирусом, может быть заразным для окружающих после 10 дней карантина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Эксетерского университета в Великобритании. Ученые проверили образцы 176 человек, у которых стандартный ПЦР-тест выявил коронавирус.

Они применили специально адаптированный тест, который может определить, остается ли вирус активным.

Авторы исследования утверждают, что новый тест отличается от ПЦР-теста, который проверяет наличие вирусных фрагментов и может определить, переболел ли человек недавно вирусом, но не могут установить, является ли вирус активным.

Адаптированный тест дает положительный результат лишь тогда, когда вирус является потенциально способным к дальнейшему заражению.

Ученые выяснили, что 13% людей через 10 дней после инфицирования могут быть заразными, некоторые сохраняют эту способность до 68 дней. Потенциально заразные больные не имеют особых симптомов, что может представлять риск распространения Covid-19.

— Хотя это небольшое исследование, наши результаты показывают, что потенциально активный вирус иногда может сохраняться дольше 10-дневного периода и может представлять потенциальный риск дальнейшей передачи, — говорит профессор Лорна Харрис из Медицинской школы Эксетерского университета.

В настоящее время исследователи планируют провести масштабные испытания, чтобы получить больше информации о способности людей передавать вирус.

Источник: University of Exeter