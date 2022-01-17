У Греції ввели адміністративне покарання щодо громадян старше 60 років. За відмову вакцинуватися від коронавірусної інфекції їм загрожує штраф в €100.

Такий досить жорсткий захід зумовлений прагненням влади вберегти від трагічних наслідків зараження на смертельно небезпечний вірус найвразливішу категорію населення.

Згідно з даними статистики, в країні 9 із 10 летальних випадків від Covid-19 припадає саме на цей вік. У відділеннях інтенсивної терапії – 7 з 10 пацієнтів старші за 60 років і 8 із 10 нещеплені від коронавірусу.

Повідомляється також, що майже 90% громадян віком 60+ вже зробили щеплення, а от інші 10% все ще перебувають у зоні серйозного ризику, оскільки з тих чи інших причин відмовляються робити вакцинальний укол.

Як заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, про обов’язкову вакцинацію громадян молодше 60 поки що не йдеться, у всякому разі найближчим часом.

Згідно зі статистикою, за минулу добу, 16 січня, в Греції було зареєстровано 10 783 нових випадки Covid-19, 95 смертей, 680 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Серед хворих у реанімаціях 81,47% не щеплені.

Джерело: Euractiv