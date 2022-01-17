В Україні майже 100 тис. громадян отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я, таких людей – 99 165.

За добу бустерне щеплення отримали 4 217 осіб.

Загалом же з початку вакцинальної кампанії на території країни імунізовано 14 993 077 людей, першою дозою – 14 993 075, двома – 14 270 520.

Водночас додаткову дозу ввели 9 617 особам.

Щодо статистики коронавірусу в Україні, то за добу вакциновано 23 286 людей, першою дозою – 8 034, двома – 10 930. Додаткову дозу отримали 105 українців.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку щеплення робили медикам, освітянам та іншим громадянам, які перебувають у групі ризику.

З липня могли імунізуватися усі дорослі українці, з жовтня – підлітки з 12 років. Вакцинація рекомендована літнім людям, вагітним жінкам.

Лише особи з алергіями мають відмовитися від уколів, проте таких громадян одиниці.