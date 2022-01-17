В Украине около 100 тыс. граждан получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, таких людей – 99 165.

За сутки бустерную прививку получили 4 217 человек.

В целом же с начала вакцинальной кампании на территории страны иммунизировали 14 993 077 человек, первой дозой – 14 993 075, двумя – 14 270 520.

В то же время дополнительную дозу ввели 9 617 лицам.

Что касается статистики коронавируса в Украине, то за сутки вакцинировали 23 286 человек, первой дозой – 8 034, двумя – 10 930. Дополнительную дозу получили 105 украинцев.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала прививки делали медикам, педагогам и другим гражданам, которые находятся в группе риска.

С июля могли иммунизироваться все взрослые украинцы, с октября – подростки с 12 лет. Вакцинация рекомендована пожилым людям, беременным женщинам.

Лишь лица с аллергиями должны отказаться от уколов, однако таких граждан единицы.