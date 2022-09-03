Сельдь плавает в океанах и морях по всему миру, хотя подавляющее большинство сельди вылавливают в водах вблизи Шотландии и Северной Ирландии.

Нутрициологи и диетологи советуют есть эту рыбу дважды в неделю, предпочитая жирные сорта, содержащие много питательных веществ, которые иногда невозможно найти в других продуктах.

Прежде всего, речь идет о длинноцепочечных Омега-3 жирных кислотах. Эти виды жирных кислот наиболее полезны. Они обладают широким кругом физиологического действия: от иммунной системы, головного мозга до мышц и сосудов.

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Итак, добавив в рацион сельдь вы получите много пользы для разных систем организма.

Сердце

Рыба значительно снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Содержащиеся в сельди омега-3 также помогают держать регулярный сердечный ритм необходимой частоты.

Развитие мозга плода

Результаты одного из исследований показали, что дети женщин, которые ели две или более порций рыбы в неделю во время беременности, как правило, имели лучшие показатели интеллекта, поведения и развития.

Питательные свойства

Сельдь является источником нежирного белка. Одна порция (85 г) содержит целых 20 г белка.

Также в сельди есть много других ключевых питательных веществ, таких как Омега-3 жирные кислоты, витамин D, селен. И при этом 173 ккал, ноль сахара и углеводов.

По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось, который занимает второе место. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения необходимого количества омеги нужно съедать по 200 г сельди в неделю.

Безопасность

В общем, рыбу безопасно употреблять, в том числе женщинам, которые беременны или кормят грудью. Разве что готовить ее нужно надлежащим образом.

Кроме того, сельдь имеет низкое содержание ртути по сравнению с некоторыми другими рыбами. Однако важно помнить, что загрязнение воды в некоторых районах может повлиять на качество рыбы. Если вы где-то приобретаете местную рыбу, стоит изучить экологическую ситуацию региона, прежде чем употреблять ее, особенно беременным и кормящим грудью.

Способ приготовления

Эта рыба относительно небольшая и содержит множество мелких костей. Эти кости можно есть, и они действительно являются хорошим источником кальция. Однако, если вы не любите рыбные кости, вы можете разрезать сельдь и вынуть из нее кости перед употреблением.

Сельдь можно приготовить многими способами: жарить на сковороде, гриле, тушить, варить или запекать. Среди вкусных вариантов – заправить селедку лимонным соком, посыпать овсом и обжарить на сковороде, нафаршировать и запечь в духовке, приготовить на гриле с луком.

Засоленную сельдь нужно вымачивать в воде или молоке, чтобы избавиться от избытка соли. Это важно для людей с повышенным кровяным давлением.

Источник: Олег Швец