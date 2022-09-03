Нутріціологи та дієтологи радять їсти цю рибу двічі на тиждень, віддаючи перевагу жирним сортам, які містять багато поживних речовин, які іноді неможливо знайти в інших продуктах.

Передусім йдеться про довголанцюгові Омега-3 жирні кислоти. Ці види жирних кислот найкорисніші. Вони мають широке коло фізіологічної дії: від імунної системи, головного мозку до м’язів і судин.

Отже, додавши до раціону оселедець, ви отримаєте багато користі для різних систем організму.

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Серце

Риба значно знижує ризики виникнення серцевих захворювань. Омега-3, що містяться в оселедці, також допомагають тримати регулярний серцевий ритм необхідної частоти.

Розвиток мозку плода

Результати одного з досліджень показали, що діти жінок, які їли дві або більше порцій риби на тиждень під час вагітності, як правило, мали кращі показники інтелекту, поведінки та розвитку.

Поживні властивості

Оселедець є джерелом нежирного білка. Одна порція (85 г) містить цілих 20 г білка.

Також в оселедці є багато інших ключових поживних речовин, таких як: Омега-3 жирні кислоти, вітамін D, селен. І при цьому 173 Ккал, нуль цукру та вуглеводів.

За вмістом довголанцюгових (морських) Омега-3 жирних кислот оселедець випереджає лосось, який посідає друге місце. Всі інші види риб і морепродуктів відстають зі значним відривом. Для отримання необхідної кількості омеги треба з’їдати по 200 г оселедця на тиждень.

Безпека

Загалом рибу безпечно вживати, в тому числі жінкам, які вагітні або годують груддю. Хіба що готувати її потрібно належним чином.

Крім того, оселедець має низький вміст ртуті порівняно з деякими іншими рибами. Однак важливо пам’ятати, що забруднення води в певних районах може вплинути на якість риби. Якщо ви десь купуєте місцеву рибу, варто вивчити екологічну ситуацію регіону, перш ніж вживати її, особливо вагітним та жінкам, які годують грудьми.

Спосіб приготування

Ця риба відносно невелика та містить багато дрібних кісток. Ці кістки можна їсти, і вони насправді є хорошим джерелом кальцію. Однак, якщо ви не любите рибні кістки, ви можете розрізати оселедець і вийняти з нього кістки перед вживанням.

Оселедець можна приготувати багатьма способами: смажити на сковороді, грилі, тушкувати, варити або запікати. Серед смачних варіантів – заправити оселедець лимонним соком, посипати вівсом та обсмажити на сковороді, нафарширувати та запекти в духовці, приготувати на грилі з цибулею.

Засолений оселедець потрібно вимочувати у воді або молоці, щоб позбавитися надлишку солі. Це важливо для людей , які мають підвищений кров’яний тиск.

Джерело: Олег Швець