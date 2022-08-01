Перевірки, проведені на харчових підприємствах столиці, виявили, що 10-15% виробників продуктів харчування працюють з грубими порушеннями норм санітарної безпеки.

Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

– Щодня проводиться моніторинг понад 70 суб’єктів харчової промисловості. На 10-15% з них виявляються грубі порушення чинного законодавства з безпеки харчових продуктів. Тому ми спостерігаємо почастішання випадків ботулізму, – повідомив Олег Рубан.

Зараз дивляться

За його словами, сьогодні чітко налагоджений контроль за харчовими продуктами. Працює понад 15 груп спільно з Нацполіцією та муніципальною охороною.

Олег Рубан також повідомив, що останній випадок зафіксованого ботулізму якраз пов’язаний з порушеннями на промисловому виробництві. По цій справі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування.