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Не домашньою в’яленою рибою єдиною: перевірки виявили причини почастішання випадків ботулізму

1 Серпня 2022, 13:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ботулізм
Джерело: Depositphotos

Перевірки, проведені на харчових підприємствах столиці, виявили, що 10-15% виробників продуктів харчування працюють з грубими порушеннями норм санітарної безпеки.

Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

– Щодня проводиться моніторинг понад 70 суб’єктів харчової промисловості. На 10-15% з них виявляються грубі порушення чинного законодавства з безпеки харчових продуктів. Тому ми спостерігаємо почастішання випадків ботулізму, – повідомив Олег Рубан.

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За його словами, сьогодні чітко налагоджений контроль за харчовими продуктами. Працює понад 15 груп спільно з Нацполіцією та муніципальною охороною.

Олег Рубан також повідомив, що останній випадок зафіксованого ботулізму якраз пов’язаний з порушеннями на промисловому виробництві. По цій справі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування.

Джерело
УНН
Теги
Ботулізм Ботулізм в Україні Отруєння Перевірка продуктів
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