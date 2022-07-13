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Відкриваючи банку старих консервів: причини і симптоми ботулізму

13 Липня 2022, 12:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ботулизм
Джерело: Depositphotos

Про симптоми і причини ботулізму розповіли досвідчені експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– У нинішній, дуже складній ситуації в Україні багатьом доводиться харчуватися консервованою або в’яленою їжею частіше, ніж того б хотілося, – констатують медики.

І відзначають, що таке харчування має свої очевидні переваги: це зручно і швидко, особливо якщо ви в дорозі, в укритті, в наряді. Однак, вибираючи таку їжу, важливо знати заходи безпеки.

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Ботулізм – це важке харчове отруєння, наслідки якого можуть бути летальними. Отруєння викликає токсин бактерії Clostridium botulinum bacteria. Цей токсин може паралізувати м’язи.

Що важливо знати про безпеку харчових продуктів, щоб уникнути ботулізму:

  • найчастіше причиною ботулізму є в’ялені або копчені продукти домашнього приготування, а також консерви;
  • ботулізм може бути навіть у продуктах, які не виглядають зіпсованими;
  • ботулізм може бути також і у немовлят, і викликає його мед;
  • не вживайте в їжу консерви, якщо термін їхньої придатності закінчився.

Захворювання розвивається поступово, що створює ілюзію легкого нездужання. Однак, якщо зволікати, людині загрожує дихальна недостатність або навіть смерть.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору – складно читати текст, але добре видно предмети на відстані;
  • сітка або туман перед очима;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювота, послаблення випорожнення), а потім – стадія парезу кишечника (здуття живота, запор);
  • поразка м’язів шиї й кінцівок;
  • грудки в горлі.

Якщо ви помітили у себе симптоми або підозрюєте, що могли захворіти на ботулізм, необхідно терміново їхати до лікаря.

Джерело: Бережи себе

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