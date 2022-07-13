О симптомах и причинах ботулизма рассказали опытные эксперты онлайн-платформы Береги себя.
— В нынешней, очень сложной ситуации в Украине многим приходится питаться консервированной или вяленой пищей чаще, чем того бы хотелось, — констатируют медики.
И отмечают, что такое питание имеет свои очевидные преимущества: это удобно и быстро, особенно если вы в дороге, в укрытии, в наряде. Однако, выбирая такую еду, важно знать меры безопасности.
Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, последствия которого могут быть летальными. Отравление вызывает токсин бактерии Clostridium botulinum bacteria. Этот токсин может парализовать мышцы.
Что важно знать о безопасности пищевых продуктов, чтобы избежать ботулизма:
- чаще всего причиной ботулизма являются вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, а также консервы;
- ботулизм может быть даже в продуктах, которые не выглядят испорченными;
- ботулизм может быть также и у младенцев, и вызывает его мед;
- не употребляйте в пищу консервы, если срок их годности истек.
Заболевание развивается постепенно, что создает иллюзию легкого недомогания. Однако, если медлить, человеку грозит дыхательная недостаточность или даже смерть.
Симптомы ботулизма:
- нарушение близкого зрения — сложно читать текст, но хорошо видны предметы на расстоянии;
- сетка или туман перед глазами;
- сильно выраженная сухость во рту;
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
- поражение мышц шеи и конечностей;
- комки в горле.
Если вы заметили у себя симптомы или подозреваете, что могли заболеть ботулизмом, необходимо срочно ехать к врачу.
Источник: Береги себя