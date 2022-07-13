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Открывая банку старых консервов: причины и симптомы ботулизма

13 июля 2022, 12:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ботулизм
Источник: Depositphotos

О симптомах и причинах ботулизма рассказали опытные эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— В нынешней, очень сложной ситуации в Украине многим приходится питаться консервированной или вяленой пищей чаще, чем того бы хотелось, — констатируют медики.

И отмечают, что такое питание имеет свои очевидные преимущества: это удобно и быстро, особенно если вы в дороге, в укрытии, в наряде. Однако, выбирая такую еду, важно знать меры безопасности.

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Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, последствия которого могут быть летальными. Отравление вызывает токсин бактерии Clostridium botulinum bacteria. Этот токсин может парализовать мышцы.

Что важно знать о безопасности пищевых продуктов, чтобы избежать ботулизма:

  • чаще всего причиной ботулизма являются вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, а также консервы;
  • ботулизм может быть даже в продуктах, которые не выглядят испорченными;
  • ботулизм может быть также и у младенцев, и вызывает его мед;
  • не употребляйте в пищу консервы, если срок их годности истек.

Заболевание развивается постепенно, что создает иллюзию легкого недомогания. Однако, если медлить, человеку грозит дыхательная недостаточность или даже смерть.

Симптомы ботулизма:

  • нарушение близкого зрения — сложно читать текст, но хорошо видны предметы на расстоянии;
  • сетка или туман перед глазами;
  • сильно выраженная сухость во рту;
  • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
  • поражение мышц шеи и конечностей;
  • комки в горле.

Если вы заметили у себя симптомы или подозреваете, что могли заболеть ботулизмом, необходимо срочно ехать к врачу.

Источник: Береги себя

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