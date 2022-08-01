Проверки, проведенные на пищевых предприятиях столицы, выявили, что 10-15% производителей продуктов питания работают с грубыми нарушениями норм санитарной безопасности.

Об этом в комментарии одному из ведущих украинских СМИ сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

— Ежедневно проводится мониторинг более 70 субъектов пищевой промышленности. На 10-15% из них выявляются грубые нарушения действующего законодательства по безопасности пищевых продуктов. Поэтому мы наблюдаем учащение случаев ботулизма, – сообщил Олег Рубан.

По его словам, сегодня четко отлажен контроль за пищевыми продуктами. Работает более 15 групп совместно с Нацполицией и муниципальной охраной.

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Олег Рубан также сообщил, что последний случай зафиксированного ботулизма как раз связан с нарушениями на промышленном производстве. По этом делу открыто уголовное производство, проводится расследование.