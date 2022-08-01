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Не домашней вяленой рыбой единой: проверки выявили причины учащения случаев ботулизма

1 августа 2022, 13:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ботулізм
Источник: Depositphotos

Проверки, проведенные на пищевых предприятиях столицы, выявили, что 10-15% производителей продуктов питания работают с грубыми нарушениями норм санитарной безопасности.

Об этом в комментарии одному из ведущих украинских СМИ сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

— Ежедневно проводится мониторинг более 70 субъектов пищевой промышленности. На 10-15% из них выявляются грубые нарушения действующего законодательства по безопасности пищевых продуктов. Поэтому мы наблюдаем учащение случаев ботулизма, – сообщил Олег Рубан.

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По его словам, сегодня четко отлажен контроль за пищевыми продуктами. Работает более 15 групп совместно с Нацполицией и муниципальной охраной.

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Олег Рубан также сообщил, что последний случай зафиксированного ботулизма как раз связан с нарушениями на промышленном производстве. По этом делу открыто уголовное производство, проводится расследование.

Источник
УНН
Теги
Ботулізм Ботулизм в Украине Отравление Перевірка продуктів
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