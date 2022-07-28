Вчера, 27 июля, в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с диагнозом ботулизм были госпитализированы двое мужчин 1971 и 1982 годов рождения.

Об этом сообщили сотрудники Хмельницкого областного центра профилактики и контроля болезней Минздрава Украины.

— Двое мужчин вкусно поужинали вяленой рыбой домашнего приготовления, которая, как оказалось, была заражена возбудителем ботулизма, — говорится в сообщении.

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И хотя симптомы недомогания у обоих появились уже на следующий день, за экстренной медицинской помощью они обратились только на третий день болезни.

Отмечается, что один из пациентов жаловался на сухость во рту, трудности при глотании, головокружение и рвоту. Другой — на раздвоение в глазах и затрудненное дыхание.

В тот же день обоих поклонников вяленой рыбы госпитализировали с диагнозом ботулизм.

Важно! Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Источник: ГП Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней