Вчора, 27 липня, в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості з діагнозом ботулізм були госпіталізовані двоє чоловіків 1971 і 1982 років народження.

Про це повідомили співробітники Хмельницького обласного центру профілактики та контролю хвороб МОЗ України.

– Двоє чоловіків смачно повечеряли в’яленою рибою домашнього приготування, яка, як виявилося, була заражена збудником ботулізму, – йдеться в повідомленні.

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І хоча симптоми нездужання у обох з’явилися вже на наступний день, за екстреною медичною допомогою вони звернулися тільки на третій день хвороби.

Відзначається, що один з пацієнтів скаржився на сухість у роті, труднощі при ковтанні, запаморочення і блювання. Інший – на роздвоєння в очах і утруднене дихання.

Того ж дня обох шанувальників в’яленої риби госпіталізували з діагнозом ботулізм.

Важливо! Щоб уберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних і грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали і транспортували належним чином;

якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Джерело: ДП Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб