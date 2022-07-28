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Ласували в’яленою домашньою рибою: на Хмельниччині два випадки госпіталізації з ботулізмом

28 Липня 2022, 17:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ботулізм
Джерело: Depositphotos

Вчора, 27 липня, в Хмельницьку інфекційну лікарню в стані середньої тяжкості з діагнозом ботулізм були госпіталізовані двоє чоловіків 1971 і 1982 років народження.

Про це повідомили співробітники Хмельницького обласного центру профілактики та контролю хвороб МОЗ України.

– Двоє чоловіків смачно повечеряли в’яленою рибою домашнього приготування, яка, як виявилося, була заражена збудником ботулізму, – йдеться в повідомленні.

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І хоча симптоми нездужання у обох з’явилися вже на наступний день, за екстреною медичною допомогою вони звернулися тільки на третій день хвороби.

Відзначається, що один з пацієнтів скаржився на сухість у роті, труднощі при ковтанні, запаморочення і блювання. Інший – на роздвоєння в очах і утруднене дихання.

Того ж дня обох шанувальників в’яленої риби госпіталізували з діагнозом ботулізм.

Важливо! Щоб уберегтися від ботулізму уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м’ясних і грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали і транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Джерело: ДП Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб

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Ботулізм Ботулізм в Україні Медики Хмельниччина
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