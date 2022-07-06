У Києві Державною установою Київський міський ЦКПХ МОЗ 05.07.2022 року зафіксований випадок ботулізму в Дарницькому районі Києва.

Мешканка району 2 липня придбала в’ялену рибу в магазині Пчілка за адресою: вул. Олени Пчілки, 7-Б. Після вживання цієї риби жінці стало зле і вона була госпіталізована.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві розпочало епідрозслідування через зафіксований випадок ботулізму.

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Ботулізм виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Причиною хвороби можуть бути продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше овочів та грибів. Тому лікарі радять перед і під час консервування ретельно мити руки, стерилізовані банки та кришки без пошкоджень, а також обирати свіжі продукти без ознак гниття.

Джерело: ГУ Держспоживслужби в м.Києві