У регіонах спалахи ботулізму та інших інфекцій: Голубовська про готовність медсистеми України реагувати

Наскільки готова в умовах війни медична система України реагувати на спалахи інфекцій, в тому числі і ботулізму, про які все частіше повідомляють з регіонів.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських ЗМІ розповіла головний інфекціоніст України, професор Ольга Голубовська.

– У нас традиційно проблеми з сироваткою. Ми вже багато років возили контрабандну сироватку з РФ. Зараз, ясна річ, ніхто це робити не буде. Були закупівлі канадського імуноглобуліну протиботулінічного, але він дуже дорогий, – розповіла Голубовська.

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За її словами, найбільш оптимальним варіантом могла б бути індійська сироватка, а ідеальним – виготовлення сироватки в Україні, для чого в нашій країні є всі необхідні передумови.

За словами фахівця, проблема полягає ще й у тому, що сироватка багато років концентрувалася на складі під Києвом, і тепер її вкрай складно доставити в деякі регіони, адже інфраструктура знищена, логістика ускладнилася.

– А це невідкладна медична допомога, сироватку не можна день-два-три чекати. При будь-якому гострому інфекційному захворюванні, не тільки при ботулізмі, з моменту постановки діагнозу – специфічна медична допомога повинна бути надана негайно, – пояснила медик.

За її словами, крім ботулізму, в Україні вже спостерігаються спалахи і інших інфекційних захворювань.

– Якщо мова йде про регіони з повністю зруйнованою інфраструктурною, то це різні кишкові інфекції, тифопаратифозні захворювання, – пояснила професор.

І додала сюди ще й спалахи дифтерії, вірусних гепатитів, збільшення кількості хворих на правець, туберкульоз, а також на лептоспіроз і навіть на туляремію через збільшення популяції гризунів у зруйнованих регіонах.

Інфекціоніст також попросила не скидати з рахунків і всілякі респіраторні захворювання, включаючи й Covid-19, які легко можуть поширюватися в скупченні людей.

За словами Ольги Голубовської, Україна має кадровий потенціал медиків-професіоналів, зусиллями яких країна пережила пік пандемії коронавірусу.

Але в нашій країні була повністю знищена система санітарно-епідеміологічної служби, що тягне за собою вкрай негативні наслідки, резюмувала головний інфекціоніст.