Насколько готова в условиях войны медицинская система Украины реагировать на вспышки инфекций, в том числе и ботулизма, о которых все чаще сообщают из регионов.

Об этом в интервью одному из ведущих украинских СМИ рассказала главный инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская.

— У нас традиционно проблемы с сывороткой. Мы уже много лет возили контрабандную сыворотку из РФ. Сейчас, понятное дело, никто это делать не будет. Были закупки канадского иммуноглобулина противоботулинического, но он очень дорогой, — рассказала Голубовская.

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По ее словам, наиболее оптимальным вариантом могла бы быть индийская сыворотка, а идеальным – изготовление сыворотки в Украине, для чего в нашей стране есть все необходимые предпосылки.

По словам специалиста, проблема заключается еще и в том, что сыворотка много лет концентрировалась на складе под Киевом, и теперь ее крайне сложно доставить в некоторые регионы, ведь инфраструктура уничтожена, логистика осложнилась.

— А это неотложная медицинская помощь, сыворотку нельзя день-два-три ждать. При любом остром инфекционном заболевании, не только при ботулизме, с момента постановки диагноза – специфическая медпомощь должна быть оказана немедленно, — пояснила медик.

По ее словам, помимо ботулизма, в Украине уже наблюдаются вспышки и других инфекционных заболеваний.

— Если речь идет о регионах с полностью разрушенной инфраструктурной, то это различные кишечные инфекции, тифопаратифозные заболевания, — объяснила профессор.

И добавила сюда еще и вспышки дифтерии, вирусных гепатитов, увеличение количества больных столбняком, туберкулезом, а также лептоспирозом и даже туляремией из-за увеличения популяции грызунов в разрушенных регионах.

Инфекционист также попросила не сбрасывать со счетов и всевозможные респираторные заболевания, включая и Covid-19, которые легко могут распространяться в скоплении людей.

По словам Ольги Голубовской, Украина имеет кадровый потенциал медиков-профессионалов, усилиями которых страна пережила пик пандемии коронавируса.

Но в нашей стране была полностью уничтожена система санитарно-эпидемиологической служба, что влечет за собой крайне негативные последствия, резюмировала главный инфекционист.