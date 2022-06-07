Два случая отравления с подозрением на ботулизм зафиксировали в Киевской области. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Оба случая зафиксированы в Фастовском районе. Это пгт. Чабаны и с. Котовск.

– Люди госпитализированы в инфекционное отделение Боярской больницы в средней степени тяжести, – отметил председатель.

Отравление произошло в результате употребления вяленой рыбы. Пострадавшие приобрели рыбу в маленьком магазине и в месте стихийной торговли.

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На данный момент Киевский областной лабораторный центр и Госпродслужба проводят расследование.

Глава Броваров призывает всех не покупать консервы, вяленую рыбу на стихийных рынках. И не употреблять продукты с поврежденной упаковкой и сроком хранения.

Что такое ботулизм, симптомы, причины, лечение и профилактика читайте здесь.