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Подозрение на ботулизм: на Киевщине зафиксировано два случая отравления

7 июня 2022, 16:20
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
риба
Источник: Depositphotos

Два случая отравления с подозрением на ботулизм зафиксировали в Киевской области. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Оба случая зафиксированы в Фастовском районе. Это пгт. Чабаны и с. Котовск.

– Люди госпитализированы в инфекционное отделение Боярской больницы в средней степени тяжести, – отметил председатель.

Отравление произошло в результате употребления вяленой рыбы. Пострадавшие приобрели рыбу в маленьком магазине и в месте стихийной торговли.

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На данный момент Киевский областной лабораторный центр и Госпродслужба проводят расследование.

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Глава Броваров призывает всех не покупать консервы, вяленую рыбу на стихийных рынках. И не употреблять продукты с поврежденной упаковкой и сроком хранения.

Что такое ботулизм, симптомы, причины, лечение и профилактика читайте здесь.

Теги
Ботулізм Киевская область Отравление
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