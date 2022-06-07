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Підозра на ботулізм: на Київщині зафіксовано два випадки отруєння

7 Червня 2022, 16:20
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
риба
Джерело: Depositphotos

Два випадки отруєння з підозрою на ботулізм зафіксували на Київщині. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Обидва випадки зафіксовані у Фастівському районі. Це смт. Чабани та с. Тарасівка.

– Люди госпіталізовані в інфекційне відділення Боярської лікарні в середньому ступені тяжкості, – зазначив голова.

Отруєння сталося внаслідок вживання в’яленої риби. Постраждалі придбали рибу у невеликому магазині та у місці стихійної торгівлі.

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На даний момент Київський обласний лабораторний центр і Держпродспоживслужба проводять  розслідування.

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Голова Броварів закликає всіх не купувати консерви, в’ялену рибу на стихійних ринках. Та не вживати продукти з пошкодженою упаковкою та простроченим терміном зберігання.

Що таке ботулізм, симптоми, причини, лікування і профілактика, читайте тут. 

Теги
Ботулізм, Київська область, Отруєння
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