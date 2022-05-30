У Тернопільській області подружжя госпіталізували з ботулізмом після вживання домашнього м’ясного паштету.

Про це розповів заступник гендиректора Тернопільського центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. За його словами, мешканка села Джурин Чортківського району разом зі своїм чоловіком 20 травня споживала домашній м’ясний паштет. Наступного дня у неї з’явилися перші симптоми хвороби, але до лікарів вона звернулася лише на третій день.

Так, 62-річна жінка потрапила у Чортківську районну лікарню у важкому стані. Лікар наголосив, що пацієнтка пізно звернулася по допомогу. Внаслідок цього вона померла.

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– Мабуть, концентрація ботулотоксинів була настільки серйозна, що хвороба зразу почала протікати у дуже важкій формі, – каже Дементьєв.

Крім того, 25 травня до лікарні потрапив і 66-річний чоловік пацієнтки. Він також вживав м’ясний паштет, але у нього хвороба розвивалась не так стрімко.

– У нього лише 22 травня з’явились перші симптоми, а 25 його госпіталізували у стані середньої важкості. Йому також вводили сироватку від ботулізму, він нормально почувається, – наголосив лікар.

Зазначимо, що ботулізм виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Хворобу можуть спричинити продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше овочів та грибів. Тому лікарі радять ретельно мити руки перед і під час консервування, використовувати чисті та стерилізовані банки та кришки без пошкоджень, а також обирати свіжі продукти без ознак гниття.