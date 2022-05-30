В Тернопольской области супруги были госпитализированы с ботулизмом после употребления домашнего мясного паштета.

Об этом рассказал заместитель гендиректора Тернопольского центра контроля болезней Юрий Дементьев. По его словам, жительница села Джурин Чертковского района вместе со своим мужем 20 мая потребляла домашний мясной паштет. На следующий день у нее появились первые симптомы болезни, но к врачам она обратилась только на третий день.

Так, 62-летняя женщина попала в Чертковскую районную больницу в тяжелом состоянии. Врач подчеркнул, что пациентка поздно обратилась за помощью. В результате она умерла.

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— Пожалуй, концентрация ботулотоксинов была настолько серьезной, что болезнь сразу начала протекать в тяжелейшей форме, — говорит Дементьев.

Кроме того, 25 мая в больницу попал и 66-летний муж пациентки. Он также употреблял мясной паштет, но у него болезнь развивалась не столь стремительно.

– У него только 22 мая появились первые симптомы, а 25 его госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Ему также вводили сыворотку от ботулизма, он чувствует себя нормально, — подчеркнул врач.

Отметим, что ботулизм возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Болезнь могут вызвать продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей и грибов. Поэтому врачи советуют тщательно мыть руки перед и во время консервирования, использовать чистые и стерилизованные банки и крышки без повреждений, а также выбирать свежие продукты без признаков гниения.